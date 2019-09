Hvor er analysen?

Venstre vil sikre mere værdi for skattekronerne.

Martin Skou Heidemann, Byrådsmedlem for Venstre, Søhuse 1, Bagsværd

Venstre vil sikre mere værdi for skattekronerne. Derfor fik vi ved sidste års budgetaftale indarbejdet, at forvaltningen skulle analysere indkøbene af de mange små håndværkeropgaver. Noget som årligt løber op i næsten 50 millioner kr. Et enormt beløb, selv i Gladsaxes rummelige budgetter.

Ofte foretages indkøbene af gårdmænd og driftsfolk, som bare kan bestille den håndværker, de nu selv synes om. Enhver med økonomisk sans ved, at det er den sikre vej til at få mindst muligt for pengene.

Allerede sidste forår gennemgik jeg en lang række regninger sammen med kommunens embedsmænd: Besparelsespotentialtet er enormt, hvilket vores nabokommuner forlængst har indset. Her har man ved hjælp af simple retningslinjer sikret sig betydelige rabatter uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Desværre har forvaltningen i Gladsaxe åbenbart ikke lyst til at se indad og evaluere hvordan man anvender borgernes surt tjente skattekroner. Analysen er ihvertfald stadig ikke fremsendt til byrådet. Hvorfor fortsætter man bare med at fråse med borgernes penge og blæse på byrådets beslutninger?