IF Bytoften og Brøndby IF bliver veninder

Brøndbys bedste kvindehold spiste med ved fællesspisningen i Bytoften denne sommer. Foto: Privat.

Samarbejde mellem de to fodboldklubbers pige- og kvindeafdelinger

Af Jan Løfberg

Thomas Dreyer er en glad formand for IF Bytoften. Klubben har netop indgået en samarbejdsaftale med Danmarks bedste fodboldklub på kvindesiden: Brøndby IF.

– Vi skal ud at se Brøndbys U11-pigehold. Planen er, at vi vil se, om nogle af vores piger kan sluses ind i Brøndby. De skal træne to gange om ugen hos os og måske 1-2 gange i Brøndby. Der er i første omgang tale om et et-to-årigt forløb. Forhåbentlig er nogle så dygtige, at de kan fortsætte i Brøndby, og så er det vores håb, at de engang vender tilbage til os, siger Thomas Dreyer.

I forbindelse med Brøndby IFs kvinders Champions League-kamp mod det svenske hold Piteå på Brøndby Stadion skal IF Bytoftens U7 og U8-hold være indløbspiger.

Op til sommerferien næste år vil Brøndbys bedste kvinder – ligesom det var tilfældet i år – komme på besøg i IF Bytoften, hvor de vil snakke med Bytoftens mange pigemedlemmer og være med til fællesspisningen.

I løbet af sæsonen vil Brøndbys trænere komme på besøg et par gange og stå for elitetræningen i IF Bytoften.