Kræft – som vendepunkt i livet

Foredrag om kræft på Mørkhøj Bibliotek

Af Redaktionen, redigeret

I over 30 år har Christian Busch været hospitalspræst på Rigshospitalet i København. Han har mødt syge, pårørende og efterladte igennem sine mange år som præst på et hospital, hvor livstruende sygdomme er hverdagskost. En af disse sygdomme er kræft.

Christian Busch deler sine mange erfaringer og oplevelser med de fremmødte på Mørkhøj Bibliotek onsdag den 25. september klokken 19 – 21.

Foredraget med Christian Busch er en del af et samarbejde ni kommuner imellem. Kommunerne har et formelt samarbejde omkring rehabilitering af kræftpatienter, således at alle får den rigtige genoptræning efter et kræftforløb, dog er det ikke sikkert at det er i hjemkommunen.

Vil man have yderligere oplysninger om samarbejdet kan man få en folder ved foredraget. Her kan man også møde repræsentanter for Kræftens Bekæmpelses lokalforening og folk fra Åben Café.

Foredraget af Christian Busch er gratis. Man kan tilmelde sig på: www.kb-lyngby.nemtilmeld.dk