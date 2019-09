Kultur og velgørenhed

Mary Nantayiro (tv) vil skaffe midler til St. Bruno’s Primary School i Uganda. Foto: Privat.

Skolebørn fra Gladsaxe støtter støtte skole i Uganda med kunst og kreativitet gennem velgørenhedsprojekt

Uganda er et østafrikansk land, hvis 30 millioner indbyggere har været udsat for lidt af hvert i landets korte historie. Alt fra britisk kolonisering og Ida Amins brutale militærdiktatur, til Musevenis etpartisystem, anti-homoloven og over en million flygtninge fra DRC Congo og Sydsudan – blandt andet på grund af landets invasion af førstnævnte.

Uganda er desuden en af verdens allerfattigste lande, hvor to tredjedele af befolkningen lever for under en dollar om dagen.

Landet har en af verdens yngste befolkninger, og børnene i landet har deres egne udfordringer. Ifølge Red Barnets Global Childhood Report 2019, går hvert fjerde barn i landet ikke i skole, blandt andet fordi forældrene ikke har råd, eller fordi børnene arbejder eller er blevet gift. Og kvaliteten af undervisningen for dem der gør, er ofte dårlig.

Dette er en problemstilling, som den pædagoguddannede sangerinde og Gladsaxe-borger, Mary Nantayiro, gerne vil gøre noget ved gennem velgørenhedsprojektet Children’s Rights Foundation. Hun er vokset op i Uganda og flyttede til Danmark da hun var 12 år gammel.

Hjælp gennem kultur

Igennem Children’s Rights Foundation er det meningen at børn og unge fra Gladsaxe gennem et årligt event med sang og dans skal være med til at skaffe midler til St. Bruno’s Primary School – en katolsk skole i Zziru i det centrale Uganda. Elevtallet på skolen er nemlig stærkt faldende.

Blandt andet fordi forældrene ikke har råd til at betale skolepenge, fordi skolen mangler resurser og fordi skolelokalerne frekventeres af lokale tyveknægte, vandaler og fulderikker.

Det er meningen at projektet skal være med til at sikre bedre faciliteter, samt et mere sikkert skolemiljø for eleverne. I første omgang gennem bøger, blyanter og mel til brød til børnene, og på sigt til et hegn rundt om skolen.

– Det er tanken om hvor heldig jeg er, der har inspireret mig til at hjælpe børn i Uganda. Hvorfor Uganda spørger du måske? Det er fordi, når jeg, på mine rejser møder disse børn og ser dem i øjnene, går det op for mig, at det lige så godt kunne have været mig. Jeg ved hvad det vil sige at have en barndom, hvor du lever i konstant frygt for hvad der vil ske dagen efter, ugen efter eller måneden efter. Jeg kender vigtigheden af at have en stabil skolegang. Det er også med til at skabe en muligheden for en mere stabil fremtid, end hvis man ikke går i skole, fortæller Mary Nantayiro.

Projektet er startet i samarbejde med KulturSkaberne på Gladsaxes kulturhus, Telefonfabrikken.

– Jeg tog telefonen og ringede til KulturSkaberne. Jeg var ikke helt sikker på hvordan de ville modtage mit projekt, men jeg tænkte at det var et forsøg værd. Udviklingskonsulent Sissel Wold Andersen tog telefonen og hun var meget begejstret for mit projekt og de tanker jeg havde omkring det. Nu står jeg her nogle måneder senere og skal lørdag d. 28. september afholde det første arrangement, som også er en introduktion til hele projektet, siger Mary Nantayiro.

Du kan høre mere om projektet, og opleve sang på dansk, engelsk og albansk og mad fra det afrikanske køkken, til informationsmøde lørdag d. 28. september kl. 15 på Telefonfabrikken. Det koster 100 kroner for voksne og 60 kroner for børn. Overskuddet og bidrag går ubeskåret til St. Bruno’s Primary School i Zziru.

Man kan følge med på projektets Facebook-side, facebook.com/UgandaSchoolChildrensRightsFoundation, hvor der blandt andet vil komme video-hilsener fra børnene i Uganda. pk