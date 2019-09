Lægger arm med fordomme

Boss Ladies fortæller Gladsaxes 8. klasser om det kønsopdelte arbejdsmarked

Af Redaktionen, redigeret

Den stereotype opfattelse, af at piger går i gymnasiet og drenge skal ud på byggepladsen hæmmer den enkeltes udfoldelsesmuligheder og fastholder et kønsopdelt arbejdsmarked, der om 10 år vil mangle 17.000 faglærte i bygge-, anlæg- og installationsbrancherne.

Derfor har Gladsaxe Kommunes UU-vejledning indledt et samarbejde med Boss Ladies. Alle kommunens skoler har i efteråret 2019 modtaget en invitation til en UU-vejledningsdag på GXU, hvor Boss Ladies’ ambassadørkorps holder oplæg for de unge. Boss Ladies’ oplæg er en blanding af refleksionsøvelser og en ambassadørs fortælling om, hvilke fordomme hun møder som håndværker.

UU-vejlederne i Gladsaxe er meget bevidste om, hvor vigtigt det er, at alle elever bliver mødt uden fordomme, fortæller UU-vejleder Eva Poulsen.

– Der er behov for en fordomsfri vejledning, hvis vi skal ændre på andelen af kvinder i håndværksfagene. Vi ved, at tidlig indsats virker. Derfor byder vi Boss Ladies velkommen i vores UU-vejledning i folkeskolen.