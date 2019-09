Når nu vores busser fra HG bliver lagt helt om, kan vi måske som et plaster på såret få nogle gode læskure på Vandtårnsvej

Af Inge Bostrup

Inge Bostrup, Høje Gladsaxe 41

Når nu vores busser fra HG bliver lagt helt om, kan vi måske som et plaster på såret få nogle gode læskure på Vandtårnsvej. To ved Gladsaxevej og et ved Søborg Hovedgade. Det er ulideligt at vente der i regn og kulde når vi skal til Ballerup eller Søborg/ Gentofte.

Der siges jo vi er en forholdsvis rig kommune, så dette er vel ikke for meget at bede om.