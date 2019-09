Nu kan man tage parken med på cykeltur, i stedet for at tage en cykeltur i parken. Foto: Matilde Haaning

Kunstværket Græscyklen indviet i Værebro. Lån den og tag på byskovtur

Af Redaktionen, redigeret

Græscyklen er et lille stykke græsplæne der er monteret ovenpå en cykel. Her kan man sidde og læse en bog, nyde udsigten eller invitere andre til at være en del af sin egen nye ”park”.

Man låner Græscyklen på Værebro Bibliotek, som man ville låne en bog. Man skal være oprettet som låner, være fyldt 18, og skal aflevere cyklen tilbage samme dag.

Græscyklen er skabt af kunstnergruppen N55 med midler fra Statens Kunstfond.

