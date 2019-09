Målfest i Aalborg

AB Gladsaxe knuste Vejgaard med 5-1

Af Redaktionen, redigeret

Både AB Gladsaxe og Vejgaard havde en pokalsejr fra midtugen med i bagagen. Men det var gæsterne fra Gladsaxe der var mest klar fra start og som satte sig på kampen.

Allerede efter fire minutter bar akademikernes tålmodige boldomgang frugt. Efter 10-12 afleveringer blev Nichlas Rohde spillet fri i feltet, og han bankede resolut bolden i kassen til 1-0. Bare fire minutter senere var det Yonas Nielsens tur til at få netmaskerne til at blafre til 2-0.

Efter 20 minutter reducerede Vejgaard på straffe, men bare et par minutter senere sparkede Sylvester Seeger-Hansen akademikerne på 3-1, efter elegant at have sat et par af hjemmeholdets spillere af.

I anden halvleg fortsatte de grønblusede fra Gladsaxe hvor de slap i første. Nichlas Rohde scorede sit andet mål, på en kæmpe foræring af Vejgaard-forsvaret, og Seejou King lukkede målfesten til 5-1, efter et fint kontraløb og oplæg fra Jonathan Dahl Bagger.

AB fører 2. division vest med et enkelt point, men har to point mindre end førerholdet i 2. division øst, FC Helsingør.

