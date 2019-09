Målmandsmål i dramatisk nederlag

AB-målmand Oliver Thorup skulle finde en mine der passede efter kampen mod VSK, efter at have lukket tre mål ind og tabt, men også scoret et kanonmål direkte på frispark. Foto: Peter Kenworthy

AB Gladsaxe var bagud 0-3 i pausen, men var lige ved at få point mod VSK efter flot comeback og perlemål af målmand Oliver Thorup

Af Peter Kenworthy