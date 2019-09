Medaljeregn

18 medaljer til Bagsværd Roklub ved Danmarksmesterskaberne i roning – fire af guld

Af Redaktionen, redigeret

For Bagsværd Roklub stod lørdagen i roningens tegn, da det årlige DM i roning på kortbane blev afviklet på Brabrand sø, ved Brabrand Rostadion den 21. september.

Mesterskaberne er for mange klubber et af højdepunkterne på året, men også et event som for de fleste sætter et punktum for den udendørs kaproningssæson. Lørdag blev det til et vejrmæssigt perfekt punktum med solskin, blå himmel og næsten ingen vind.

Distancerne var mellem 500m og 2000m, og i flere af løbene var der kamp til stregen. Bagsværd Roklub vandt i alt 4 guldmedaljer, 9 sølvmedaljer og 5 bronzemedaljer.

Blandt andet vandt Emma Braad Olesen, Christine Amalie Meinert Cardel, Marie Ramm og Matilde Hjorth guld i Juniormesterskabet for U19 Piger 4X.