Mere samarbejde, tak

Gladsaxe har potentiale for mere offentlig-privat samarbejde, siger Dansk Industri

Af Redaktionen, redigeret

Kommunernes samarbejde med private virksomheder faldt sidste år for første gang i ti år. Det mener Danmarks største arbejdsgiverorganisation, Dansk Industri (DI), er bekymrende.

Også Gladsaxe har potentiale for mere offentlig-privat samarbejde, mener DI. For at øge det offentlig-private samarbejde i den offentlige sektor, mener organisationen at det er nødvendigt at sende flere opgaver i udbud i både stat, kommuner og regioner.

I 2018 samarbejdede Gladsaxe, ifølge DI, med private virksomheder om 27,7 procent af de udbudsegnede opgaver. Gladsaxe rangerer, ifølge DI, som nummer 35 ud af de 98 kommuner, i forhold til konkurrenceudsættelsen i kommunerne.

Ifølge DI’s tal er det især i forhold til byudvikling og undervisning og kultur at Gladsaxe halter efter organisationens Best Practice i forhold til offentlig-privat samarbejde, mens de sociale opgaver ligger tættere på.

– Gladsaxe deltager gerne i offentlig-private samarbejder og konkurrenceudsætter også gerne serviceopgaver, hvor det giver mening og på nogle vilkår, som lever op til de høje standardarder, vi ønsker for bæredygtighed, arbejdsmiljø, kædeansvar med mere. Vi arbejder med udgangspunkt i FN’s verdensmål, og vi kommer derfor til at stille højere krav til vores leverandører i fremtiden. Det vil være krav, som flere og flere virksomheder gerne vil leve op til, fordi også de arbejder for en bæredygtig udvikling og ser det som et godt konkurrenceparameter, men som DI ikke nødvendigvis er enige i, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse (A).

DI definerer Best Practice som gennemsnittet for de 10 kommuner, der inden for hver hovedkonto har den største andel af privat opgaveløsning og konkurrenceudsættelse.