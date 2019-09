Millioner tilbagebetales efter kommunal regnefejl

Forældre der havde børnehavebørn i Gladsaxes børnehuse mellem 2012 og 2018 kan se frem til at få sammenlagt 41 millioner tilbage fra kommunen

Af Redaktionen, redigeret

Alle kan komme til at regne forkert, men det er de færreste der rammer over 40 millioner kroner uden for skiven. Det er dog tilfældet i Gladsaxe Kommunes Børne- og Kulturforvaltnings beregninger for forældrebetalingstaksten i kommunens børnehuse.

I forbindelse med en kontrolberegning af forældreberegningstaksten har Børne- og Kulturforvaltningen fundet en formelfejl i de beregninger, der lå til grund for taksterne for forældrebetalingen.

– Børne- og Kulturforvaltningen har fundet en fejl i de beregninger, der lå til grund for taksterne for forældrebetaling, og forældrene har derfor betalt for meget. Taksterne for 2019 og frem er allerede sænket i forhold til de nye beregninger, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

Der er ifølge Gladsaxe Kommune tale om 6.000 borgere der skal have forskellige beløb tilbagebetalt. Det drejer sig, ifølge kommunen, om at der ved 100 procent forældrebetaling er betalt cirka 200 kroner for meget om måneden.

– På den baggrund beløber den samlede tilbagebetaling inklusiv rentekompensation sig til 41 millioner kroner, der vil blive taget fra kommunens økonomiske reserver. Tilbagebetalingen vil derfor ikke påvirke daginstitutionernes økonomiske rammer, tilføjer kommunen.

Tilbagebetalingen vil begynde i slutningen af oktober og frem til årsskiftet. Hvis du mener, at du er berettiget til at få penge tilbage, men ikke har modtaget besked, når vi når årsskiftet, skal du henvende dig til kommunens pladsanvisning på tlf. 39 57 64 00.

pk