Naturen tabte

Af Claus Wachmann, Medlem af Gladsaxe Byråd (B)

På Slotsparken 44 er der begået hærværk mod beplantningen ned mod Bagsværd Sø. Om der er begået noget ulovligt, må forvaltning og eventuelt politi vurdere, men det er helt sikkert at den smukke natur om søen står tilbage som taber.

Derfor er vi nødt til i byrådet at finde måder, hvorpå vi bedre kan sikre vores fælles interesse i en grøn og smuk kommune samtidig med, at borgerne skal have mulighed for at forbedre deres boliger.

Det kræver, at vi i byrådet bliver langt mere præcise i de krav, vi stiller i lokalplaner og især dispensationer, så vi undgår lignende sager i fremtiden.

Især skal vi beskytte vore smukke gamle træer bedre – det skylder vi kommende genrationer.