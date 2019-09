Ny cirkusdirektør i Skovbrynet Cirkus

Borgmester Trine Græse holder tale for Signe Haugaard. Foto: Kaj Bonne.

En sjov og festlig indsættelse af Skovbrynet Skoles ny skoleleder Signe Haugaard

Af Jan Løfberg

Børnene kender hende. Så skønt der var tale om en officiel indsættelse af en ny skoleleder, så var ”ceremonien” mere uhøjtidelig end sådanne plejer at være.

Signe Haugaard blev trukket ind i en trækvogn anført af en zebra med et hurtigtløbende mand inde under det sort-hvide lagen. Og så var Skovbrynet Cirkus klar til at holde ”forestilling” ved skolens amfiteater.

Borgmester Trine Græse fortalte, at Signe kom til Skovbrynet Skole for fem år siden som souschef. Sidste år i december blev hun konstitueret, og efter sommerferien er hun så blevet ansat som skoleleder for skolen. Borgmesteren talte om skolens mange gode tilbud med f.eks. Go Global-linjen og skolenes teaterskole. Signe Haugaard blev nævnt som en person med et godt humør, der møder mennesker med den fornødne ro og åbenhed.

2.f og 2.y sang Povl Kjøllers ”Vil du med i skoven?” – den der med, at der er så fuld af sjov inde i en skov.

Senere sang hele skolen med på en lokal version af Kim Larsens ”De smukke unge mennesker”, og så tog Signe Haugaard – i dagens anledning som cirkusdirektør med høj hat – over: – En dag som i dag går lige i hjertet. Jeg har haft mange sommerfugle i maven. Jeg måtte køre et par runder ekstra på Værebrovej for ikke at komme for tidligt, indledte den ny skoleleder.

Signe Haugaard sagde blandt andet, at hun som skoleleder ikke er alene. Hun har brug for skolens medarbejdere, for skolebestyrelsen, for forældrene og selvfølgelig eleverne.

Trivsel skal understøttes

Netop samarbejdet mellem skoleleder og skolebestyrelse betyder meget i hverdagen:

– Skolebestyrelsen har sammen med skoleleder Signe Haugaard fokus på elevens og forældrenes stemme, da skolen netop sammen med bestyrelsen og skolens dygtige lærere og pædagoger kan fortsætte processen, hvor skolen er fortsat optaget af at understøtte trivslen, de gode faglige resultater og alle børns gode muligheder for læring og progression, siger Pernille Hindsgaul, formand for skolebestyrelsen.

– Skovbrynet Skole er en skole, hvor der er et helt særligt forældresammenhold, og vi glæder os til at fortsætte i samme spor med forældre- og elevarrangementer, besøg fra vores venskabsklasser i verden (senest Japan), ugentlig morgensang for hele skolen og ikke mindst med inddragelse af både elever og forældre, så den fantastiske udvikling og daglige gang på skolen kan fortsætte. Også hvis det ender med at blive på en anden matrikel om 8-10 år. Skolens flytning vil ikke ændre på det gode indhold nærmere tværtimod. Og skoleleder Signe Haugaard vil sammen med forældre, skolebestyrelse og personale fortsætte med at vise, hvad Skovbrynet Skole i fællesskab er i stand til at udrette, pointerer Pernille Hindsgaul. I mandags sagde Sigen Haugaard under sin indsættelsestale:

– Vi vil udbrede kendskabet til de mange gode ting, vi gør her på Skovbrynet.

Særligt det sidste bliver der brug for. For den nye skoleplan for Bagsværd har sat Skovbrynet Skole i en situation, hvor man endnu ikke ved, hvad fremtiden byder i løbet af de næste otte-ti år. Byrådet har truffet en afgørelse om en lukning af Skovbrynet på den nuværende adresse, men hvordan planen bliver gennemført, og hvilken betydning den får for Skovbrynet kendes ikke i detaljer.