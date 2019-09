Nyt liv til gamle ting

Reparationscafe søger frivillige

Af Redaktionen, redigeret

Stadigt billigere varer og flere penge mellem hænderne for mange danskere har gjort, at reparationslysten blandt mange er stilnet gevaldigt af i de senere år.

Det ønsker Repair Café at gøre noget ved, også her i Gladsaxe, ved at ”hjælpe danskere væk fra smid-ud-og-køb-nyt kulturen”, samt arbejde på at reducere produktionen af produkter der ikke kan repareres.

Der søges frivillige til en nystartet Repair Café i Søborg, i et samarbejde med Gladsaxe Bibliotekerne på Telefonfabrikken.

Så hvis du kan sy, samle eller reparere elektronik, så er det måske noget for dig?

Allerede nu har mere end 20 frivillige meldt sig for på den ene eller den anden måde at være med til at igangsætte projektet. Sissel Wold-Andersen, der er Kultur- og Udviklingskonsulent i Telefonfabrikken, siger om det nye initiativ:

– Vi som kulturhuse skal støtte op om at ændre forbrugsmønstrene hos borgerne – vi skal faktisk helst være frontløbere. I Telefonfabrikken prioriterer vi da også højt at finde ressourcer til at give opstarten af en ny Repair Cafe og ikke mindst de frivillige, der har meldt sig, den bedste og tryggeste opstart. Vi forventer, at det bliver de frivillige, der har lyst, der med tiden selv kører cafeen videre.

Repair Café kom til Danmark i 2013, efter at initiativtagerne blev inspireret af det hollandske Koncept.

Skriv til stibiv@gladsaxe.dk for at høre mere. pk