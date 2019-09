Otte mål i rodet affære

Marcus Hørbye scorede to mål, men det rakte kun til et enkelt point. Foto: Kaj Bonne.

AB Gladsaxe spillede 4-4 i Brabrand

Af Redaktionen, redigeret

Det tog kun tre minutter før Brabrands Lasse Møberg bragte de lyseblå fra Brabrand foran mod AB efter et langt indkast. Men resten af halvlegen var det udeholdet fra Gladsaxe der var klart mest skarpe. Mål fra Marcus Hørbye, Nichlas Rohde og Tobias Noer gjorde, at AB kunne gå til pause foran med 3-1.

Og i anden halvleg fortsatte målfesten. Hjemmeholdets Mike Kaljo scorede sikkert på straffe, og Frederik Poulsen udlignede efter 56 minutter. Og selvom Marcus Hørbye bragte gæsterne foran med 4-3 med sit andet mål med små 20 minutter igen, var hjemmeholdet på pletten minuttet efter.

Anton Soeberg sparkede et frispark på stolpen, der uheldigvis ramte AB-målmand Jonathan Fischer i nakken og røg i mål til slutresultatet 4-4. Den talentfulde målmand var tilbage i AB-målet, efter en smuttur til Falster, hvor han i sin debut havde holdt buret rent for U19-landsholdet mod Sverige.

Kampen mod Brabrand var alt i alt en rodet affære, hvor AB Gladsaxe gav fire standardsituationer væk, som hjemmeholdet udnyttede. Det fortalte AB-træner Patrick Braune efter kampen.

– Vi må ikke give dem så mange. Vi laver dumme frispark på egen banehalvdel og dårlige clearinger der fører til hjørne og indkast. Det irriterer mig. Vi er kommet langt, men vi skal kunne kontrollere kampene i længere perioder, fortæller Braune, der dog uddelte roser til tomålsskytten, Marcus Hørbye.

– Han er dygtig til at opsnuse hvor bolden falder og laver to dejlige mål.

AB ligger nu nummer to i 2. division vest med 19 point for otte kampe – et efter førerholdet Aarhus Fremad og førerholdet i 2. division øst, Helsingør. Akademikerne er det eneste ubesejrede hold i de to 2. divisioner.

AB Gladsaxe møder søndag bundholdet Ringkøbing, som er uden sejr i sæsonen. Med de grønblusedes ni mål i de seneste to kampe tegner det til at blive en målrig affære. Sidst de to hold mødtes vandt AB med 3-0.

Der er fri entré til kampen mod Ringkøbing for alle Gladsaxe-borgere. Man skal bare huske at fremvise sit sundhedskort.

pk