Otte skraldespande ved Buddinge Strand

Per Nielsson skrev i sidste uge, at han manglede skraldespande i området omkring Buddinge Strand på Buddinge Torv.

Af Kim Sørensen, Driftsafdelingen

Derfor har vi været ovre og bese området og kan konstatere, at der i alt er otte af de såkaldte Bigbelly-skraldespande på området ved Buddingecentret, hvoraf en står ved siden af Buddinge Strand og en anden ved McDonalds.

I øvrigt kan vi anbefale alle at bruge kommunens app Tip Gladsaxe, hvis man oplever, at der er skader eller mangler i forbindelse med vores veje og fortove. Denne app er koblet direkte til GPS-systemet i vores Driftsafdelings bilpark. Som en ekstra service kan Tip Gladsaxe nu også bruges til at anmelde gener i forbindelse med letbanebyggeriet. Tjenesten ligger også på gladsaxe.dk/tipgladsaxe.