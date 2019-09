Pant på bøgerne

Klub Bog & idé indfører returpant på bestsellere

Af Redaktionen, redigeret

Aflevér en af tidens bestsellere i Bog & idé, når den er læst færdig, og få 25 procent af prisen tilbage i returpant, som kan bruges på nye indkøb. Sådan lyder et nyt koncept til medlemmerne af kundeklubben i Danmarks største boghandel, Bog & idé, der gerne vil skabe et nyt økosystem for bestsellere.

Bog & idé lancerer konceptet i 119 butikker landet over – herunder i Bog & idé i Søborg og Bagsværd.

Kunden skal blot komme med bøgerne minimum tre måneder efter købsdatoen – og have kvitteringen med. De indleverede bestsellere vil kunne købes for 50 procent af nyprisen.