Plastik på dagsordenen

Miljøudvalget diskuterer manglende dokumentation af genanvendelse af plastaffald

Af Redaktionen, redigeret

Diskussionen om hvorvidt det plastik som mange af os møjsommeligt sorterer bliver genanvendt eller ej er blevet lidt af en kioskbasker.

Også hos Gladsaxe Kommunes miljøudvalg.

– Forvaltningen ser med stor alvor på sagen, da vores kommunikation med borgere er afhængig af de oplysninger vi får fra Vestforbrænding. Misinformation eller manglende information kan være ødelæggende for borgernes motivation til at sortere, skriver Miljøudvalget blandt andet i et dagsordenspunkt til et møde i udvalget den 2. september.

Danmarks største kommunalt ejede affaldsselskab, Vestforbrænding, har nemlig lovet at genanvende mindst 75 procent af borgernes plastaffald, men estimerer at den reelle genanvendelsesprocent ligger omkring de 30 procent, i en kommunikationsplan fra 2. juli som Ingeniøren har fået aktindsigt i.

Den 22. august skrev Vestforbrænding ellers på deres hjemmeside:

– Vi ved gennem rapporter og audits, at minimum 75 % bliver udsorteret til genanvendelse, hvilket opfylder kravene i vores nuværende kontrakt.

Samtidigt forklarer Vestforbrænding, hvorfor man mener at det er vigtigt at man sorterer sin plast.

– Jordens ressourcer er begrænsede; og jo bedre vi bliver til at genbruge og genanvende, des mindre belaster vi miljøet. Produktion af plastik sætter et stort CO2-aftryk. For eksempel bliver der for hvert kilo ny plast brugt ca. to liter olie, mens der for hvert kilo genanvendt plast kun skal bruges én liter olie.

pk