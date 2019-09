Pligtsejr med gudekasser

Sylvester Seeger-Hansen sparker bolden i kassen til 1-0. Foto: Peter Kenworthy

AB Gladsaxe slog bundholdet Næsby med 2-0 på to flotte mål og ligger stadig nummer et

Af Peter Kenworthy

AB var storfavoritter for første gang i denne sæson. Mod bundholdet Næsby skulle de unge ubesejrede akademikere ud og vise at de kunne håndtere favoritværdigheden, og fortsætte det fokuserede og flotte spil som de har vist i mange af sæsonens indledende kampe.

Om det lykkes kan diskuteres, for de grønblusede AB’ere havde svært ved at komme i gang mod de fodrappe fynboer, der startede klart bedst.

Men et rigtigt tophold scorer på sine chancer, og kæmper og vinder selv om man ikke spiller specielt godt.

Og efter 23 minutter fik de grønblusedes Seejou King kæmpet sig til et frispark til venstre for feltet. På det efterfølgende frispark sparkede Sylvester Seeger-Hansen, fra en yderst spids vinkel, på forunderlig vis bolden forbi Næsby-målmanden og op i det modsatte hjørne.

Et rigtigt klassemål for de 428 tilskuere, der bragte mindelser om Ronaldihnos mål mod England i VM-kvartfinalen i 2002, for dem der er gamle nok til at kunne huske det. Og ligesom Ronaldinho, insisterede Seeger efter kampen på at han skam havde sparket efter målhjørnet. Det så også sådan ud.

Målet vækkede AB og otte minutter senere stod det 2-0. Frederik Ellegaard modtog en millimeterpræcis klasseaflevering over 40 meter fra Albert Nørager med en fornem tæmning. Han lagde den tilbage til Emil Mygind, der bankede den op i krydset uden chance for keeperen. Endnu et klassemål.

Anden halvleg var lidt af en fodboldmæssig ørkenvandring, hvor Næsby svingede taktstokken uden at være rigtig farlige. De chancer udeholdet havde, tog en sikker Jonathan Fischer sig af.

Til gengæld måtte Fischer have behandling, da en Næsby-spiller hamrede ind i ham med knopperne først, hvilket dommeren takserede til et gult kort.

AB red den milde storm af, og en livlig Frederik Ellegaard havde endda bolden i nettet efter en time, men han havde forinden begået et klart frispark på Næsbys målmand.

Efter kampen var en smilende Emil Mygind tilfreds med sejren og ”pisse glad” for sit første mål på Gladsaxe Stadion, som han med rette mente var et rigtigt flot et af slagsen.

Mygind mente ikke at akademikerne havde undervurderet fynboerne.

– Den måde de spiller på var svær, men de kommer ikke til mange chancer, og vi lever op til favoritværdigheden ved at vinde, fortalte han.

AB-træner Patrick Braune indrømmede at AB godt måtte have domineret kampen mere på hjemmebane, selvom hjemmeholdet havde flere gode angreb og scorede to flotte mål.

– Næsby er dygtige på bolden, men deres spil med bolden er også deres svaghed. Og hvis vi var ydmyge nok til at lade dem sidde på kampen, følte vi at det var den nemmeste vej til sejr. I sidste ende handler det om kynisme kontra romantik, og der valgte vi kynismen i dag, fortalte han.