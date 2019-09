Poul Hansen er død

Foto: Kaj Bonne

Gladsaxe Håndværkerforenings tidligere formand blev 90 år

Af Jan Løfberg

På Gladsaxe Bladet må vi undvære murermester Poul Hansens friske bemærkninger. Efter kortvarig sygdom døde han søndag den 1. september i en alder af 90 år.

Det er mindre end et halvt år siden, at Poul blev behørigt fejret af familie, venner og håndværkerkolleger i forbindelse med sin runde fødselsdag. Det skete i Gladsaxe Håndværkerforenings festlokaler på Søborg Hovedgade. Da håndværkerforeningen for tre år siden flyttede ind i ”Det Gamle Posthus”, var Poul i gang med ske og balje, da der var brug for at bygge en lang afskærmningsmur.

Fra 1981-1987 var han en driftig formand for Gladsaxe Håndværkerforening, og for to år siden fejrede han sit 50 års jubilæum i samme forening, som han altid var villig til at bistå med en hjælpende hånd eller to.

Poul Hansen bliver begravet fra Gladsaxe Kirke lørdag den 7. september kl. 13.30. Der er efterfølgende kaffe på Regatta Pavillonen, Skovalleen 42, Bagsværd.