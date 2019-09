Rock og boksning

Gladsaxe Bokseklubs nye, unge talenter kan få nok at se til, når klubben arrangerer stævne i november. Foto: Privat.

Gladsaxe Bokseklub er igen aktiv med et stort internationalt stævne i november, hvor også et rockorkester vil optræde

Af Jan Løfberg

Rockmusik og boksning er, hvad Gladsaxe Bokseklub tilbyder, når klubben lørdag 9. november kl. 19 holder et stort internationalt stævne i Gladsaxe Sportshal. Det meddeler klubbens nye formand Robert Larsen. Gladsaxe Bokseklub har brugt sommerpausen på at renovere og istandsætte bokselokalerne på Gladsaxevej, så alt er tip top. Malede vægge, nye sække og en masse nyt udstyr, der gør, at alt er moderne og lækkert.

Der venter kampbokserne en hård sæsonstart før DM til november. Bokserne skal i denne måned på træningslejr i Jylland, og herefter er der deltagelse i en af Europas største bokseturneringer Hillerød Box Cup fra den 11.-13. oktober.

Fokus vil derefter blive rettet på Gladsaxes eget stævne. Klubben satser på at have 5-6 boksere klar. Blandt andre bantamvægteren Yousef Sobhie, mellemvægteren Kasper Baltzarsen og sværvægteren Phillip Agerlyng. De har alle udviklet sig meget.

Gladsaxe Bokseklub satser på en stoleaften med masse af fest. Der vil være livemusik med det nye fremadstormende rock band ”Beat the Plane”. Så det tegner til en fantastisk fest aften i Gladsaxe Sportshal, lover bokseformand Robert Larsen.