Seng, søvn og sundhed

Der er god plads til at prøve nye senge og snakke om søvn hos Sengekompagniet på Gladsaxevej. Foto: Privat.

At sove godt er vigtigt for helbredet. Du kan komme til søvnarrangement, tale med en søvnkonsulent og prøve nye sengemærker hos Sengekompagniet på Gladsaxevej

Af Peter Kenworthy

Ifølge en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed om søvn, bruger vi mennesker omkring en tredjedel af vores liv på at sove.

Det har derfor altafgørende betydning for den enkelte at få tilstrækkeligt søvn, for søvnen påvirker vores velfindende, er afgørende for kroppens og hjernens funktioner og restitution, og har langvarige indvirkninger på helbredet. Og søvnkvaliteten er en vigtig helbredsindikator for både fysisk og psykisk helbred, konkluderer rapporten.

For at sove godt, har man brug for at sengen passer. Den nye store Sengekompagniet-butik i Søborg har et stort udvalg, der tilbyder alt fra vandsenge til Viking Beds, og store vinduer og stort udvalg til søvnarrangementer.

I januar flyttede Sengekompagniet ind i nye, store lokaler på Gladsaxevej. Ifølge ejer Flemming Christensen, for at for mere plads og komme nærmere kunderne, der primært bor nord for København. I efteråret skal kunderne tilbydes muligheden for at bliver klogere på hvad søvn betyder for os i hverdagen, og samtidigt afprøve madrasser i butikken. Alt sammen via gratis arrangementer, fortæller butiksbestyrer Martin Kjær fra Sengekompagniet.

– Og så skal vores underetage opgraderes, så den bliver mere lækker med pænere miljøer, der deles op efter mærker. For vi kan godt mærke at folk er begyndt at få øje på os, for salget er støt stigende, tilføjer han. Hvis man har lyst til at deltage i et af søvnarrangementerne, kan man kontakte Martin på martin@sengekompagniet.dk