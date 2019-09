Seniorbofællesskaber

”Glad Senior” er en forening oprettet i 2016 på baggrund af stor interesse for bofællesskaber i Gladsaxe Kommune.

Af Helle Beicker Hansen, Skovager 23

Foreningen arbejder aktivt for oprettelse af et til flere bofællesskaber i kommunen. Vi mener, at Gladsaxe med sin alsidige boligsammensætning mangler et tilbud til de ældre. Her har bofællesskaber vist sig at være en god løsning, der satses rundt omkring på denne boform.

Stort set alle vores nabokommuner er i gang med denne boform, derfor undrer det os, at der i Gladsaxe kun findes ét seniorbofællesskab.

Vi ser en stigning i antallet af ældre frem mod 2030. I Gladsaxe en stigning på 25 %. Alle har en forventning om at få en god alderdom med et værdigt liv. Ensomhed er en af grundene til den herskende dårlige helbredstilstand. Vi har brug for kommunal opbakning til at få skabt fysiske rammer for etablering af bofællesskaber.

En god løsning på fremtidens udfordringer til glæde for alle og i tråd med Gladsaxestrategien: en vision for, at borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte.

Kan vi i Gladsaxe se frem til en tryg og værdig alderdom? Set fra vores synsvinkel vil det vise fremsynethed, hvis kommunen aktivt støtter etablering af bofællesskaber. Vi ønsker et fællesskab, hvor vi gensidigt holder hinanden i gang socialt, fysisk og mentalt til glæde for den enkelte – blive en ressource i stedet for at behøve ressourcer.