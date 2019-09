Skuffende svar fra formanden

Det var et skuffende svar fra Katrine Skov(A) som er formand for Kultur, Fritids og Idrætsudvalget efter mit læserbrev,

Af Martin Skou Heidemann

Martin Skou Heidemann, Byrådsmedlem for Venstre

Det var et skuffende svar fra Katrine Skov(A) som er formand for Kultur, Fritids og Idrætsudvalget efter mit læserbrev, hvor jeg gjorde opmærksom på at kommunens lokalebookingsystem stadig ikke virker tilfredsstillende. Formanden har jo den direkte adgang til forvaltningen og kan skubbe på, så lokalebookingsystemet bliver brugbart. Men det vælger Katrine Skov ikke. Hun går til gengæld ind i et fuldtonet forsvar for forvaltningen, hvor der ses stort på hvad der tidligere er meldt ud.

Det er forkert, når formanden skriver at ” Vores nye bookingsystem har ikke en … afgrænset økonomi…”. For i en redegørelse af 20.12.2018 skriver forvaltningen, at der er afsat 600.000 kr til anskaffelse og implementering af systemet. Efterfølgende er der fundet yderligere midler, som næppe rækker til at få systemet til at fungere tilfredsstillende. Altså er økonomien ude af kontrol. Bare fordi der er flere penge i kommunens kasse, så er det jo slet ikke det samme som, at alt er i orden.

Det er også en bortforklaring, at der ikke er en fast kravspecifikation. For selvfølgelig er der ikke det. Dette IT-system skal udvides efterhånden som der opsamles erfaringer. Det ændrer bare ikke på, at systemet lige nu ikke fungerer tilfredsstillende.

Jeg håber formanden dropper embedsmandsretorikken og i stedet holder forvaltningen i ørene. Det må være opgaven, når man er politisk valgt chef for området. Det ville jeg i hvert fald gøre.