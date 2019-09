Spejder-sæsonen er i gang

Det er sjovt at være spejderleder i Søborg. Foto: Privat.

Er du til voksen-samvær og skabertrang?

Af Redaktionen, redigeret

Er du til et orienteringsløb efter kloakdæksler i vejen, bygge rafte-gokarts eller finde ud af hvad en gammel brugt tørretumbler kan bruges til? Har du bare lyst til at svinge en hammer, skabe et godt møde for børn og unge eller bar fed hygge og socialt samvær? Så er spejder måske noget for dig.

I Søborg er KFUM-Spejderne Søborg Gruppe startet op igen med et stort opstartsmøde. Her mødes ikke bare de unge spejdere, men også ledere og andre voksne der nyder at være sammen for at skabe de bedste rammer for børn og unge i gruppen.

Gruppens voksne er ledere og hjælpere der har mange forskellige opgaver, som handler om at være sammen, hygge sig, lade fantasien få frit løb og skabe rammerne for den bedste og fedeste gruppe, om du er leder, medhjælper, spejder eller forældre i gruppen. Der er tale om en gruppe der kan lide friluftslivet, og derfor forgår 80 procent af møderne udenfor i alt slags vejr. Selv opstartsmødet blev holdt udenfor, selv om regnen truede.

De to mindste enheder holder møde om onsdagen (17.30 – 19.30) og de større spejdere holder møde om tirsdagen (18.30 – 20.30). Alt sammen i gruppens lokaler på Frødings Alle 8A.

Se mere på soeborgspejd.dk eller på Facebook.