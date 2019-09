Spejdergruppe fylder 100

Lejrchefen viser vejen frem ved troppens første sommerlejr 1920 i Hejede ved Faxe. Foto: Privat.

Fejres med kage, gamle billeder og dagbøger, borgmestertale og timinutters-tårn

Af Peter Kenworthy

Mange ting ændrer sig på 100 år. I 1919 blev Versailles-freden underskrevet. De første fire kvinder var blevet valgt ind i folketinget året forinden. Den ugentlige arbejdstid var på 50,5 timer. Og en liter sødmælk kostede 50 øre.

Men andre ting er ikke sådan lige at slå ned. Såsom spejderideen og 1. Søborg gruppe i Det Danske Spejderkorps, der fylder 100 den 4. oktober.

Robert Baden-Powell havde sat gang i spejderbevægelsen, da han i 1907 tog 21 drenge med på den første spejderlejr i England og forfattede flere bøger om spejderlivet.

Og tolv år senere stiftede overlærer ved Søborg Skole, Aage Otto Nandrup Kreutzfeldt, Nørrebro Kolonne, der senere skiftede navn til Søborg Trop og derefter til 1. Søborg gruppe.

Siden har spejderideen og spejderloven – spejderbevægelsens ideologiske grundlag – haft til formål at udvikle børn og unge til selvstændige mennesker, der skal påtage sig et medmenneskeligt ansvar i Danmark og i verden.

Blandt andet siger spejderloven, at spejderne skal have respekt for andres meninger, hjælpe andre, værne om naturen og tage medansvar i samfundet.

Søborg-gruppens valgsprog – “altid kæmpende – undertiden slagen – aldrig modløs” – er forfattet af Heine Jensen, der var tropsfører fra 1942 til 1952. Heine Jensen var desuden modstandsmand under krigen og blev fanget og torteret af Gestapo.

1. Søborg gruppe fejrer jubilæet med åbent hus på Maglestien i Søborg lørdag den 5. oktober fra klokken 10.

Blandt andet kan man gå om bord i kagebordet, gå på opdagelse i gamle billeder, dagbøger og artefakter, møde nye og gamle spejderkammerater, være med til at bygge et tårn på 10 minutter og høre taler fra gruppeledere og borgmesteren.

Læs mere på soeborggruppe.dk/100