Stor kunst

Lene Christensen var en måned om at flette overflødighedshornet. Foto: Kaj Bonne.

Lokal kunstners otte meter lange overflødighedshorn af pileflet udstilles på Horsens Kunstmuseum

Af Peter Kenworthy

Lene Christensens pilefletværksted ligger gemt godt væk, i rolige og hyggelige omgivelser i bunden af Krogmosevej i Bagsværd. Her bliver der flettet, solgt og undervist i pileflet af kurve, kranse og kræmmerhuse.

I den sidste måned har hun dog været optaget af en noget større bestilling – et 8 x 2 meter stort overflødighedshorn af pileflet, som performancekunstneren Lilibeth Cuenca Rasmussen har bestilt til en udstilling om national identitet på Horsens Kunstmuseum. Udstillingen åbnede mandag.

– Det er sjovt som kunstner at få lov til at lave noget så stort. For det er den største enkeltting jeg nogensinde har lavet, fortæller Lene, der har arbejdet med pileflet siden hun sagde sit job op i en fagforening for 13 år siden.

Hendes første opgave var at flette 100 kurve til en norsk planteskole, så en bestilling fra et kunstmuseum på et otte meter stort overflødighedshorn lå ikke lige i kortene.

– Jeg håber at de besøgende på Horsens Kunstmuseum synes – ’wow hvor er det stort og flot’. Da jeg stoppede med at arbejde, troede jeg at jeg bare skulle lære hr. og fru Hansen at flette. Jeg havde ikke drømt om at jeg skulle ende på Horsens Kunstmuseum. Det er jeg stolt over, siger Lene Christensen.

Men mindre kan også sagtens gøre det, for pileflet handler om andet og mere end rummeter, pointerer hun.

– Det er ren meditation for mig at flette. Og det er det også for mange af mine kursister.