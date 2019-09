Stor reparationslyst

Mere end 30 fixere meldte sig til ny bæredygtig reparationscafe

Af Redaktionen, redigeret

Repair Café Gladsaxe starter op i slutningen af oktober og planen er, at det kommer til at foregå to gange om måneden i Telefonfabrikken.

For at imødekomme så bred en målgruppe som muligt kommer cafeen til at blive afholdt henholdsvis den 4. tirsdag i måneden fra kl. 16-19 og den 2. lørdag i måneden fra kl. 10-13. På de to dage kan gladsaxeborgerne kommer forbi og få hjælp til alt fra mindre reparationer af tekstiler og elektronik til mekanik, IT og møbelreparationer.

Projekt er startet som et samarbejde mellem Gladsaxe Bibliotekerne og Telefonfabrikken, og er støttet af Grønt Råd.