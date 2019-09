Tabte til bundhold

Før søndagens kamp havde AB ikke tabt i denne sæson. Yonas Nielsen scorede godt nok igen for AB (billedet), men akademikernes bundniveau var ikke højt og bundholdet Ringkøbing scorede to gange og vandt. Foto: Kaj Bonne

Ubesejrede AB Gladsaxe sjuskede, spillede uden fokus og tabte 2-1 hjemme til bundholdet Ringkøbing

Af Peter Kenworthy

I mange andre af efterårets kampe har ungdommens kådhed og AB-truppens erfarne spillere båret AB til sejr. Søndag manglede AB dog fokus og tilsyneladende også en voksen på holdet, der kunne tage ansvar når spillet ikke flød.

AB har scoret masser af mål og spillet godt på det seneste. Og akademikerne skabte også en del chancer mod et godt kæmpende Ringkøbing-hold, der var uden sejr i holdets foregående otte kampe i 2. division vest.

Allerede i første minut af kampen blev Tobias Noer ramt i hovedet af et hårdt skud fra en Ringkøbing-spiller. Han blev liggende på banen helt groggy og fik behandling. Dette skulle vise sig at være symptomatisk for de grønblusedes præstation i resten af kampen: vilje uden fokus.

AB startede bedst men fik ikke meget ud af spilovertaget. De grønblusede spillede simpelt hen for langsomt og omstændigt, og løb for lidt for hinanden. I stedet bragte Ringkøbing sig foran 1-0 på holdets første reelle chance, efter at Anders Vestergaard Larsen satte hovedet på et langt indkast.

Målet vækkede dog de AB-holdet lidt, og holdet fik skabt et par halve chancer. Efter 38 minutter bar det frugt. Daniel Warmbach bankede på kassen, Ringkøbing-målmanden kunne kun halvklare, og Yonas Nielsen var på plads tæt under mål til at prikke bolden ind til 1-1.

’Det sejler’

Og så skulle man have troet at AB’erne ville køre et Ringkøbing-hold uden sejr i sæsonen over i anden halvleg. Men i stedet skabte jyderne i starten af 2. halvleg flere store chancer.

Først fik udeholdet en friløber efter 52 minutter som blev sparket forbi mål, hvilket fik en dreng på 10-11 år bag Gladsaxe Bladets udsendte medarbejder til at udbryde ”kom nu, det sejler!” Og minuttet senere bankede Martin Egelund bolden i kassen bag Jonathan Fischer på et fantastisk langskud.

Akademikerne var nu tydeligt frustrerede – ikke mindst fordi man stadig lavede alt for mange dumme fejl. Og Ringkøbing var stadig farlige på standardsituationer og omstillinger. Efter en times spil blev udeholdets Jacob Jay Andersen blevet spillet helt fri, og kun en klasseredning fra AB-målmand Jonathan Fischer gjorde at akademikerne ikke kom yderligere bagud.

Efter en times spil kom Frederik Ellegaard ind i stedet for Emil Mygind, og han satte mere drive i højrekanten. Med tyve minutter igen spillede Ellegaard et hårdt, farligt indlæg ind i feltet, der ramte en forsvarer og røg lige forbi målet. Også Sylvester Seeger-Hansen og kaptajnen Philip Oslev, der som regel er bærende kræfter på holdet blev skiftet ud i slutfasen, uden at have gjort det store væsen af sig.

En to-tre halvstore chancer i det sidste kvarter, hvor Frederik Ellegaard bragede den sidste over et par minutter før tid, var hvad AB kunne mønstre i en hektisk afslutning, før sæsonens første nederlag var en realitet.

Sjusket nederlag

Selv om man som tilskuer godt kunne mistænke AB’erne for at have undervurderet Ringkøbing, var det ifølge træner Patrick Braune ikke tilfældet.

– Vi var topmotiverede. Desværre manglede vi den sidste fokus og energi. Vi spiller os egentlig frem til det vi skal. Men der er situationer som er afgørende og der sjusker vi. Det var et sjusket nederlag, og det piner både mig og spillerne, fortæller Braune.

Og så var det nok en ringe trøst for de 567 tilskuere at AB indtil kampen mod Ringkøbing var ubesejrede under Patrick Braune, samt at holdet har scoret i alle hans 12 kampe i ligaen og pokalen. Sidste gang AB har scoret i flere kampe i træk var i 2001/02 sæsonen, hvor målscorerne blandt andet hed Zidan, Sule, Stockholm og Albrechtsen.

AB ligger stadig på andenpladsen i 2. division vest, nu fire point efter Aarhus Fremad.