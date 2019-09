Tæt på kunsten

Lene Glud Jensen viste sine krukker frem. Foto: Kaj Bonne.

Kunstnerne fra Åbne Atelierdøre holdt åbent hus

Af Redaktionen, redigeret

I slutningen af september var der rig mulighed for at se på kunst, opleve den skabende proces og høre mere om de tanker der ligger bag de enkelte værker.

Åbne Atelierdøre i Gladsaxe åbnede nemlig dørene til de enkelte kunstners atelier og værksteder. Foreningen består af 17 kunstnere, der laver alt fra akvarel, tegninger og keramik, til fotokunst, og skulpturer.

Keramiker Lene Glud Jensen, der har værksted derhjemme og underviser på aftenskole, viste sine krukker frem.

– Mine værker er for det meste unika. Især lågkrukker nyder jeg at lave, da låget kan ændre udtrykket så enormt. Strukturen i glasuren er også vigtig for mig og spændende at eksperimentere med, fortæller hun. pk