Teateroplevelser i Gladsaxe

Marianne Mortensen har fået kanonanmeldelser for sit skuespil i ”Fejring af et godt menneske”, der har spillet for fulde huse i Allerød. Foto: Privat.

Mungo Park opfører to velanmeldte forestillinger i festsalen på Grønnemose Skole

Af Jan Løfberg