Tidskrævende tur til Lyngby

Der er større eller mindre forhindringer på vejen til Lyngby for alle trafikanter. Foto: Peter Kenworthy.

Anlægsarbejdet af Hovedstadens Letbane gør turen fra Gladsaxe til Lyngby mere besværlig

Af Redaktionen, redigeret

Der er fuld gang i anlægsarbejdet på Hovedstadens Letbane, som den opmærksomme trafikant nok har bemærket.

Også ved Lyngby Station, hvor arbejdet er i fuld sving og nu forventes at vare til sommeren 2020, fordi Hovedstadens Letbane regner med at arbejdet under sporene ”tager længere tid end forventet”.

– Arbejdet på baneområdet vil påvirke S-togstrafikken. Frem til medio oktober skal man skifte tog på Lyngby St. i begge retninger, kan man læse på dinletbane.dk, hvor man anbefales at holde øje med Rejseplanen eller dinoffentligetransport.dk.

Arbejdet skaber også besvær for bilister, cyklister og fodgængere, der for nogle af sidstnævntes vedkommende også skal finde en alternativ rute indtil næste år.

– Stien langs S-banen er lukket fra Gammel Bagsværdvej vest for viadukten til Ulrikkenborg Plads øst for viadukten. Lukningen skyldes byggeriet af en tunnel til letbanen. Følg skiltningen på stedet for alternativ rute, skriver man på dinletbane.dk.

pk