Til fest med de unge

Vegas synger duet med Phia. Foto: Kaj Bonne.

Lørdag var der rap og rock på programmet til årets ungefestival på Richter

Af Peter Kenworthy

Der var lidt for enhver (ung) smag da Ung i Gladsaxe afholdt det fjerde Gladsaxe Ungefestival på spillestedet Richter. Her spillede 15 unge lokale bands, og en enkelt etableret lokal stjerne, op til dans.

Quackhead, der i august havde spillet til Gladsaxedagen, bød på netstrømpebukser, funky rock og soulfuld sang. Vegas sang duet med smukt syngende Phia og rappede budskaber som ”kom og dans med mig” – en opfordring som mange fulgte.

Og storsmilende Lil Jazz & Young Karton spillede radiovenlige sange om jul, Hawaii og at være tolvtalspiger og nummer et. Alt sammen med et glimt i øjet, som når de sang ”vi spiller på Roskilde snart”.

Aftenens hovednavn, den unge Gladsaxedreng og rapkomet Artigeardit, rappede til tunge hip-hop beats, scratching og kølige keyboardriffs. Alt imens et festklædt publikum lavede håndtegn, gæstede scenen, og flittigt filmede og tog selfies med telefonerne.

”Hvad så Gladsaxe, er vi på”, spurgte han publikum. At dømme efter antal skrig, klap og omvendte kasketter var tilhørerne det i høj grad.

Artigeardit, har lige spillet på Roskilde og skal senere på måneden spille i DR Koncerthuset. For mange af de unge lokale kunstnere var aftenen derimod en kærkommen chance for at spille for et større publikum.

Lil Jazz fortalte, at hun havde nydt aftenen men at hun og Young Karton havde håbet på lidt mere dans og gang i publikum.

– Vi følte at det var et tough crowd. Det var sjovt at spille på festivalen, men også nervepirrende. Vi har mest lavet musik for sjov, som i sangen om tolvtalspiger, tilføjede hun.

Under interviewet kom et par piger hen og ville have taget en selfie med hende, så mere tough var publikum vist heller ikke.

