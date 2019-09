Tre hårde og spændende dage i Lovas liv

Den 13-årige Lova Røhrmann Heick fra Søborg optrådte for EU-kommissionen i Bruxelles. Lova er født døv, men hører via avancerede høreapparater. Foto: Mette Paustian

For 13 år siden blev Lova født døv. At hun skulle kunne komme til at synge, forekom urealistisk. Men i sidste uge sang hun i Belgien

Af Jan Løfberg

Vi møder 13-årige Lova på en café på Søborg Hovedgade. Søborg-teenageren er netop hjemkommet fra en tredagestur til Bruxelles. Her optrådte hun ved en forsker- og videnskabskonference afholdt af EU-Kommissionen. Lova Røhrmann Heick var udvalgt til at optræde foran et publikum i EU-Kommissionen på 600 mennesker.

Vi sidder og taler, og jeg kan ikke helt undslå mig for at tale højt og tydeligt, fordi jeg ved, at Lova er født med hørehandicap. Faktisk var hun totalt døv ved fødslen, men teknologien har hjulpet Lova på vej, så hun hører aldeles udmærket – jeg kunne sagtens have dæmpet mig. Hun var blot 11 måneder, da hun fik indopereret elektroder i sine øresnegle. Elektroderne opfanger lydsignaler fra nogle mikrofoner, der er placeret bag hendes øre og kan let sættes på eller afmonteres. Når Lova tager mikrofonerne af, kan hun intet høre.

Lova er i den grad et levende bevis på, hvor langt forskningen og videnskaben er kommet med elektroniske høreapparater Cochlear. Sammen med andre, der også har hørehandicap på varierende niveauer, var hun udvalgt til at skulle optræde ved European Research and Innovation Days 2019 i Bruxelles.

Med det handicap, som Lova har, er det nemmere at spille et instrument end at synge. Men Lova synger fremragende. Det oplevede publikum i Polen under en sangkonkurrence for unge og voksne med Cochlear-implantater. De polske værter indstillede Lova til at optræde i EU.

Hektiske dage

Det har været tre spændende, hårde og hektiske dage for Lovas forældre – Pål Heick og Mette Bau – men naturligvis i særdeleshed for Lova: – Det startede med lydprøver om mandagen. Meningen var, at jeg i løbet af tirsdagen skulle optræde en enkelt gang, men så spurgte de mig, om jeg også kunne optræde ved et cocktailparty senere tirsdag aften, fortæller Lova, der helt tilfældigt havde købt en rød cocktailkjole i Grækenland samme dag, som invitationen indløb fra Belgien.

Der var bare et problem: Musikerne, som Lova skulle optræde med ved den første koncert, skulle rejse hjem med det samme. Lovas far fik den idé, at Lovas storebror Linus på 17 år kunne spille til aftenseancen: – Og så tog Linus selv til Bruxelles, fortæller Lovas mor Mette.

Den første sang gik godt, og det fik EU-Kommissionens generalsekretær Jean-Eric Paquet til at konstatere: – At Lova sang er et bevis på de fremskridt, som den ny teknologi har givet.

Den spontane cocktailkoncert med storebror ved tangenterne gik også overvældende: – Så det var en meget træt Lova, der gik i seng og nåede at sove 12 timer i træk, fortæller Mette Bau.

– Det har været meget stressende. Jeg har talt med og hilst på en masse mennesker de seneste dage, så jeg tror ikke, at jeg skal synge foreløbig, griner Lova.

Lova klarede sin optræden uden synlige nerver: – Det har en stor betydning, at hun er vant til at optræde. Hun har haft store roller i Gladsaxes børneteater Gawenda, siger Mette Bau.

– Jeg havde faktisk kun små sommerfugle i maven, siger Lova.

Tænker ikke på det

I hverdagen tænker Lova ikke over sit handicap: – Det er kun, når små børn undrer sig over mine høreapparater, at jeg tænker over det. Jeg føler ikke, at jeg er anderledes.

Lova går i 7. klasse på Busses Skole i Vangede. Der er stadig nogle år til, at hun skal beslutte sig til, hvad hun vil:

– Jeg har set, hvor godt det har været for min storebror at gå på efterskole, så det tror jeg også, at jeg vil, siger Lova.

For forældrene har det været en lang rejse, siden de modtog beskeden om, at Lova er døv: – Jeg sad med tårer i øjnene, da jeg hørte Lova. Jeg gennemlevede den lange rejse, som hun har været igennem, siger Mette Bau.

Snart skal Lova benytte nye og endnu mere avancerede Cochlear-implantater:

– Vi skal være glade for, at vi bor i Danmark. Vi har mødt udlændinge, som har skullet bruge mellem 200 og 400.000 for at få det samme, som ikke koster os noget, siger Mette Bau.