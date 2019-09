Uacceptabelt budget trods forbedringer

Enhedslisten står udenfor budgettet for 2020-23. Vi deltog aktivt i forhandlingerne og var med til at sikre flere forbedringer.

Af Trine Henriksen

Trine Henriksen, byrådsmedlem, Enhedslisten

Enhedslisten står udenfor budgettet for 2020-23. Vi deltog aktivt i forhandlingerne og var med til at sikre flere forbedringer. Seniorcentrene får 5 millioner årligt, og der gives 4 millioner årligt til at forbedre skolernes inklusion af elever med særlige behov. Dette er skrigende nødvendigt på begge områder, der virkelig trænger til et løft.

Desuden udvides målgruppen for gratis psykologrådgivning, og der ansættes en ’grøn pædagog’ til at hjælpe dagtilbuddene med at komme ud i naturen. Når Enhedslisten alligevel ikke står bag budgetaftalen, skyldes det, at budgettet ikke gør nok overfor klimakrisen, ikke forbedrer specialundervisningen i gruppeordningerne og indeholder markante besparelser, der rammer socialt skævt. Det er uforståeligt, at budgettet vil spare på kollektiv transport, cykelstier og energiforbedringer, når der er brug for en konsekvent grøn omstilling.

Det er uacceptabelt for os, at partierne bag budgetaftalen vil spare 6 millioner årligt på børne- og skoleområdet og skære ned på sociale aktiviteter i kommunens botilbud til borgere med psykiske vanskeligheder. Nedskæringerne på børne- og skoleområdet skal konkretiseres ud fra et sparekatalog med forslag, som rammer familier og børn, der i forvejen har problemer, f.eks. besparelser på læseskolen og nedskæringer i sundhedsplejens deltagelse i mødregrupper.

De svigtende ambitioner på klimaområdet og besparelserne over for udsatte borgere vil Enhedslisten ikke være med til. Nogle gange er det nødvendigt at sige fra. Det vedtagne budget gør det ekstra nødvendigt at kæmpe for grønne og lighedsskabende løsninger i Byrådet.