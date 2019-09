Ud & se med byrådet

Byrådsmedlemmer får god mulighed for at nyde den smukke danske natur i fremtiden. Foto: Colourbox

Gladsaxe Byråd har vedtaget retningslinjer for kommunale rejser

Af Peter Kenworthy

Chancen for at komme på bustur med byrådet er blevet større, da man i sidste uge vedtog en politik for transport til kommunale møder, konferencer og studieture.

Retningslinjerne indebærer blandt andet at man i kommunal regi skal vurdere om rejsen er nødvendig, og at der kun skal benyttes fly og hurtigfærge til indenrigsrejser, hvis særlige hensyn begrunder det.

Desuden skal bæredygtig transport indgå i valget af kommunale studieture, og der skal være faglige årsager til valg af destination, der forudsætter rejse med fly.

Især Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet udtrykte tilfredshed med forslaget under sidste uges byrådsmøde.

– Vi vil gerne vise at byrådet går foran. Fordi ellers bliver det ikke troværdigt med de budskaber vi prøver at give til borgerne, om at de også skal flyve mindre, sagde Trine Henriksen (Ø).

Serdal Benli (F) fortalte, med et glimt i øjet sine kollegaer, at han glædede sig til at rejse i tog med dem.

De borgerlige partier var mere lunkne, eller decideret afvisende, overfor forslaget.

Claus Wachmann (B) og Lars Abel (C) kaldte det symbolpolitik. Astrid Søborg (V) mente at planlægning af rejser burde kunne gøres med sund fornuft, og ikke med tabeller og regnemaskiner.

Og Kristian Niebuhr fortalte, at han ikke ville have noget med denne her slags regler at gøre.

– Jeg kommer til at flyve hver eneste gang, tilføjede han.

Forslaget endte med at blive vedtaget med 22 stemmer mod 3, hvor kun De Konservative og Dansk Folkeparti stemte imod.

I 2018 blev der indkøbt 285 enkeltrejser hos kommunens rejsebureau til ansatte og medlemmer af byrådet, hvoraf 80 var med fly. De resterende var primært togrejser.