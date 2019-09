Undgå at blive snydt, når du lejer bolig

SPONSORERET INDHOLD: Der kan være stor kamp om lejlighederne i de større danske byer. Det betyder desværre, at der er mange boligsøgende, som bliver snydt på forskellige måder, når de lejer bolig.

Her er der nogle gode råd, som kan hjælpe dig med at undgå at blive snydt – både før og efter at du overtager boligen.

Her er der nogle gode råd, som kan hjælpe dig med at undgå at blive snydt – både før og efter at du overtager boligen.

Vær opmærksom, selvom du lejer gennem boligselskab

Mange føler sig mere trygge, når de finder en lejebolig igennem et boligselskab, men det er farligt at lade sig lulle ind i en falsk tryghed, fordi man handler med et boligselskab. Der findes mange boligselskaber, som ikke har et godt ry, og derfor skal du altid være opmærksom.

Kort sagt – følg også de følgende råd, selvom du vælger at leje bolig igennem en boligforening.

Tag altid ud og se boligen

Mange vælger at leje en bolig ud fra billeder, hvis de skal flytte til en by, som ligger langt væk. Det er dog risikabelt, for billeder kan snyde rigtig meget, og derfor bør du altid prioritere at tage ud og se lejligheden.

Dette trin er også vigtigt, fordi de gør dig i stand til at opdage eventuelle svindlere, som hverken ejer eller har adgang til den lejlighed, som skal udlejes.

Snak med naboerne

Det er en god idé at tage en snak med naboerne, når du er ude for at kigge på en lejlighed. Naboerne er ofte de personer, som kan fortælle mere om livet i lejlighedskomplekset, og som det vigtigste kan de fortælle, hvis der er ting, som ikke er optimalt – for eksempel, hvis det er svært at komme i kontakt med udlejeren, når der er problemer med lejligheden.

Betal aldrig penge uden at have en kontrakt

Du bør altid være på vagt, hvis en udlejer vil have dig til at udbetale penge, før lejekontrakten er underskrevet. Kontrakten er dit bevis på, at der er indgået en aftale, og uden den kontrakt kan udlejeren i princippet smutte med dine penge og blot sige, at det var en gave.

Betal aldrig kontant

Du må aldrig give penge før kontrakten er underskrevet, og du må aldrig betale kontant. Du bør øjeblikkeligt blive mistænksom, hvis udlejer vil have pengene kontant, for det vil betyde, at du ikke har noget bevis for, at pengene er blevet betalt.

Når du overfører pengene via din netbank, har du et bevis på, at udlejer har modtaget pengene i overensstemmelse med lejekontrakten. Hvis udlejer bryder sin del af aftalen, vil du endda have mulighed for at tilbageføre pengene i nogle tilfælde.

Læs kontrakten grundigt

Lejekontrakter ligner ofte hinanden, og du kan være tilbøjelig til bare at underskrive, hvis den ligner dine tidligere lejekontrakter. Du bør dog altid gennemlæse lejekontrakten, for der kan være punkter, der er anderledes end i din nuværende lejebolig.

Husk på – en lejekontrakt er en et bindende juridisk dokument, og det er ikke en undskyldning, at du ikke har læst lejekontrakten.

Tag billeder af eventuelle fejl og mangler

Hvis du har fulgt de tidligere punkter, så har du forhåbentligt fået underskrevet din lejekontrakt og overtaget lejligheden. Det betyder dog ikke, at dit arbejde er forbi, for du venter det absolut vigtigste punkt, hvor mange bliver snydt.

I de fleste tilfælde binder lejekontrakten dig til at tilbagelevere lejligheden i samme stand som ved modtagelsen. Derfor er det rigtig vigtigt, at du tager billeder af alle fejl og mangler, som der er ved overtagelsen. Ellers kan udlejer kræve, at du skal betale for reparationerne af fejlene, når du fraflytter lejligheden.

For at bevise, at fejlene var til stede ved overtagelsen, skal du tage billeder og sende dem med anbefalet brev til udlejer indenfor 14 dage fra overtagelsen.