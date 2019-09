Væksten af hvad?

Måske kan vi lære af gæsterne fra Bhutan om hvordan man gør borgerne glade.

Af Henrik Ahnfeldt-Mollerup

Henrik Ahnfeldt-Mollerup, Højvangen 64

Både borgmester Trine Græse og byrådsmedlem M.S. Heidemann roser et muligt nyt hus på posthusgrunden til skyerne. Ord som ”dødflot”,”stolt af” og ”udstråler arkitektonisk kvalitet med et grønt og bæredygtigt udtryk” bruges. Det er da en indrømmelse af en uheldig byggeplan, om end indirekte.

Det siges at byggeriet er en vigtig ankerfunktion, der med et supermarked vil skabe mere liv og flere kunder på hele Søborg Hovedgade. Det er da genialt tænkt!

Byrådsmedlem Jakob Koed mener, at vi skal bygge mere intensivt (tæt?) for at få flere busser. Måske var et foredrag på Hovedbiblioteket den 31/10 af en kendt arkitekt Jan Gehl med titlen ”Mennesker først” et besøg værd for medlemmer af byrådet?