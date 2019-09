Vælg kvalitet til dine tænder og dit smil

SPONSORERET INDHOLD: Bliver dine tænder brune af morgenkaffen, eller bliver et par skævheder ved med at springe dig i øjet, når du kigger dig i spejlet?

Smilet og tænderne er noget af det første, man ser, når man møder mennesker og er derfor også noget af det vigtigste at passe på. Helt afgørende er det at vælge en tandlæge med kvalitet og erfaring, som kan gøre arbejdet ordentligt. Alt sammen så du kan bibeholde det hvide smil og lysten til at vise det.

Plej tænderne i trygge omgivelser

Hos Tandlæge Frederiksberg finder du høj kvalitet til billige penge. For særligt studerende med et begrænset økonomisk råderum kan et enkelt tandlægebesøg ende med at tømme pungen lidt mere, end det kan overskues. Heldigvis behøver du ikke her at gå på kompromis med kvaliteten, men kan få den nødvendige pleje til dine tænder.

De tilbyder ovenikøbet studierabat på mange af behandlingerne, så du ikke skal punge ud med mere end højst nødvendigt. Hos Tandlægerne på Frederiksberg finder du et bredt udvalg af behandlinger både simple samt de mere komplekse. Tandrensning er en af de mere simple behandlinger, men dog stadig et relevant element til at opretholde en sund mundhygiejne.

I ungdomsårene opstår der, for mange, problemer med visdomstænderne, som kan være skyld i smerte og ubehag. Når visdomstænderne er til gene for dig og frembryder på forkert vis, kan det være nødvendigt at fjerne dem ved operation. Dette kan lyde som lidt af en mundfuld, men hos Tandlægerne på Frederiksberg garanterer de en 100% smertefri oplevelse med lokalbedøvelse.

En tandlæge midt i byen

Tandlægebesøg står ikke altid højest på prioriteringen hos det fleste, men det bør den måske. Dine tænder og dit smil er vigtige og skal følge dig hele livet. Gør derfor besøget nemmere ved at vælge en tandlæge placeret centralt inde i byen. På den måde bliver det et mere belejligt besøg at få ordnet. Du kan da vælge at kombinere dit tandlægebesøg med andre gøremål, og dermed ordne flere fluer med ét smæk. Forkæl dig selv med en tur i biografen eller en middag med familien. Du kan også tilføje endnu mere skønhed til dit ansigt med en omgang restylane, så både din hud og tænder er top prioriteret.

Den gode oplevelse

At gå til tandlæge er for de fleste ikke et besøg, man ser frem til. Man ligger under spotlys, det hele går lidt hurtigt og sommetider gør det ondt. Hos Tandlægerne på Frederiksberg er de særligt opmærksomme på patienter med tandlægeskræk og på den ubehag og angst, som et sådan besøg kan medføre. De er derfor særligt opsatte på at gøre oplevelsen behagelig – selv for dig med tandlægeskræk. Hos netop denne klinik tilbyder de tilmed at udføre behandlingerne under lokalbedøvelse og endda fuld narkose, for at gøre oplevelsen så rar som mulig for dig. De ved, hvordan de skal tackle din tandlægeskræk, og du kan derfor roligt læne dig tilbage og lade dem udføre arbejdet.