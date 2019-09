Vil bevare Bus 42

Protester og underskrifts-indsamling mod lukningen af busrute til byen

Af Redaktionen, redigeret

Flere læsere har skrevet til Gladsaxe Bladet og klaget deres nød over længere rejsetider og flere skift når Bus 42 forsvinder. Og en underskriftsindsamling for at bevare Bus 42 har indtil nu samlet lidt over 700 underskrifter.

Bus 42 kører mellem Ballerup og Nørreport Station, og stopper i Gladsaxe. Blandt andet ved flere haveforeninger ved Klausdalsbrovej, samt ved Gladsaxe Skole, Mars Allé og Lauggårds Allé. Flere steder vil det blive enten mere tidskrævende eller mere besværligt at komme til byen, efter Bus 42 stopper med at køre derfra i midten af oktober. Og flere skift vil alt andet lige gøre det mere besværligt for især gangbesværede at tage det offentlige. Andre steder vil turen dog blive tidsmæssigt kortere, men vil nødvendiggøre skift undervejs til enten bus, tog eller metro.

Fra Mars Allé vil den samlede rejsetid (inklusive forventet tid til fods) til Nørreport ved ni-tiden om morgenen ifølge Rejseplanen.dk fra 14. oktober øges fra cirka 28 minutter med Bus 42 i dag, til 31 minutter med Bus 4A og 6A. Fra Lauggårds Allé stiger rejsetiden fra 26 minutter til cirka 30 minutter med 4A og 6A.

Fra Gladsaxe Skole falder rejsetiden derimod fra cirka 38 minutter med Bus 42 til cirka 35 minutter med Bus 164 og 250S. Fra Gladsaxe Trafikplads fra 37 minutter med Bus 42 til 31 minutter med Bus 165, 250S og metroen. Og fra Haveforeningen 4. juli 1917 ved Klausdalsbrovej vil rejsetiden gå fra over 40 minutter med Bus 42, til omkring 38 minutter i 165, 250S og metroen. Man kan dog også vælge at bruge Bus 164 eller 165 og S-toget. Så tager turen henholdsvis 46 og 44 minutter.

pk