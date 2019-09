Vis hensyn og parker lovligt

Jeg vil gerne endnu engang give Mogens Busk Sørensen ret, at det ikke er i orden, når bilerne spærrer fortovet til fare, ulempe eller gene for fodgængere.

Af Ole Skrald, formand for Trafik- og Teknikudvalget

Jeg vil gerne endnu engang give Mogens Busk Sørensen ret, at det ikke er i orden, når bilerne spærrer fortovet til fare, ulempe eller gene for fodgængere. Men det kun politiet, der kan handle ved at give bøder.

Gladsaxes veje bliver stadig mere presset af flere biler og pendlere. Vi forsøger at få plads til alle, men det er ikke nemt. Der skal være plads til cykeltrafikken, sikre skoleveje, klimatilpasning, parkering, busser, tilgængelighed for fodgængere og handicappede og selvfølgelig også plads til dem, som kører bil eller skal modtage varer.

Jeg kan kun opfordre alle bilister til at tage hensyn og parkere lovligt. Vores parkeringsservice dækker hele kommunen og kan ikke være alle steder hele tiden. Hvis borgere oplever systematisk overtrædelse af parkeringsregler, så modtager vi gerne henvendelser via mobilappen ”Tip Kommunen”, eller på vores gladsaxe.dk/tipkommunen. Man kan også altid skrive til parkering@gladsaxe.dk.

Som sagt skal der være plads til alle i Gladsaxe. Vi har dog kun den plads, der er. Vi prøver at få det bedste ud af det i en balance mellem de forskellige trafikanter. For mig er det især vigtigt, at vores skolebørn kan komme sikkert og trygt i skole. Men hvis vi alle tager hensyn, så er der plads til alle.