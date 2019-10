160 og flexbus til Bakkegården og Hareskovbo

Linje 68 og linje 160 omlægges som led i en større plan for busdriften i hovedstadsområdet i forbindelse med åbningen af Metrocityringen i København.

Af Ole Skrald

Ole Skrald, formand for Trafik- og Teknikudvalget

Linje 68 og linje 160 omlægges som led i en større plan for busdriften i hovedstadsområdet i forbindelse med åbningen af Metrocityringen i København. I planlægningen af de nye buslinjer blev der lagt vægt på, at det ville betyde en væsentlig omvejskørsel for de mange passagerer, der benytter strækningen mellem Værebro Park og Bagsværd Station, hvis de almindelige buslinjer, de nye linjer 165 og 166, skulle betjene Hareskovbo. Derfor får linje 160 i stedet ny linjeføring, så den kan betjene både Hareskovbo og Bakkegården.

Samtidig kan Jette Lægdsmand og andre altid benytte Movias Flextursordning, hvor man kan blive hentet hjemme og kørt til døren tur-retur. I Gladsaxe er prisen for en Flextur internt i kommunen på op til 10 km 24 kr. og Flextur kører mellem kl. 06 og 23. Læs mere om, hvordan du bruger flextur på gladsaxe.dk/kollektivtrafik. Så med de udfordringer, som der har været i planlægningen af de nye linjeføringer, synes jeg, at vi samlet set har fundet de bedst mulige løsninger. Samtidig følger Trafik- og Teknikudvalget udviklingen tæt og evaluerer på de tilbagemeldinger, der kommer.