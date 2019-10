Bagsværd Hovedgade, brosten

Carsten Høeg Maegaard svarede på det indlæg jeg havde i Gladsaxe Bladet for nogle uger siden om trafikken på Bagsværd Hovedgade.

Af Otto Jarl

Otto Jarl, medlem af Seniorrådet, Bagsværd Hovedgade 98, 2.H

Carsten Høeg Maegaard svarede på det indlæg jeg havde i Gladsaxe Bladet for nogle uger siden om trafikken på Bagsværd Hovedgade.

Carsten vil ikke have hastighedsgrænsen ned på 40 km i Bagsværd Bymidte på trods af, at det er et meget tæt beboelseskvarter med mange børn og ældre mennesker. Det er en klar oppriotering af bilerne i forhold alle de andre trafikanter.

Jeg foreslog, at der på vejbanen skulle lægges brosten, dels for at dæmpe farten og dels for at give et venligere miljø. Når det kan lade sig gøre på Lyngby Hovedgade, så må man også kunne i Bagsværd. Når farten sættes ned til 40 km vil støjen fra brosten være minimal. På cykelsti, fortov og fodgængerovergange skal der ikke være brosten.

Kommunens Trafik- og Teknikudvalg har netop besluttet, at der skal plantes træer fra Buddinge Runddel til Bagsværd. De har besluttet det skal ske efter 2025. Det er bare til grin!