Bagsværd-sangerinde: LOLA er mig, men det er også en figur

Sangerinden Mikala Bosetti som LOLA kan opleves på spillestedet ”Richter” d. 26/10. Foto: Kaj Bonne.

Lørdag d. 26 oktober er bandet LOLA på scenen på spillestedet Richter. Det bliver en lokal begivenhed, ikke blot for koncertgæsterne, men også for sangerinden Mikala Bosetti, som er frontfigur i bandet. Hun er nemlig vokset op lige rundt om hjørnet, nærmere bestemt i Bagsværd

Af Henrik Hvillum

LOLA er en trio bestående af en producer og en guitarrist, foruden Mikala Bosetti. Lyden er, som så meget andet moderne musik, svær at klistre et genre-mærkat på. Lyden af 2019 er meget dynamisk, og en koncert med bandet skulle derfor gerne være en totaloplevelse.

– Vi har prøvet at finde vores egen genre, og vi ynder at kalde det ”future R’n’B. Netop R’n’B er jo en gammel musikstil som udspringer af rhythm and blues, men for vores generation er det noget helt andet end det var før i tiden. Musik er ikke så firkantet længere, og vi trækker tråde tilbage til old-school R’n’B og frem til det sidste nye, og så prøver vi at lave vores egen version, lover Mikala Bosetti.

Som nævnt er hun vokset op i området, og sangkarrieren blev indledt i Buddinge Kirkes kor, så derfor er en koncert i kendte omgivelser naturligvis også noget særligt for hende:

– Det var jo her, jeg voksede op og gik i skole, så der er noget nostalgisk over at være her, selv om ”Richter” ikke eksisterede dengang. Det er derfor sjovt og anderledes, fordi jeg ikke havde tænkt den tanke, at man kunne spille herude, fordi der aldrig har været et spillested før nu, siger hun.

LOLA er farlig og spændende

LOLA er et bandnavn og en figur, eller et ”act”, om man vil. Mikala Bosetti har prøvet at være sig selv som solokunstner, men hun hviler meget mere i sig selv, fordi hun kan slukke for LOLA, når hun træder ned fra scenen.

– Jeg fik lyst til at være en kunstner, som kan fremhæve nogle sider af mig, som ikke er min hverdagsperson. Mikala kan f.eks. være genert og følsom og endda ydmyg, men det er jeg ikke, når jeg er LOLA på scenen. Det gør også, at jeg føler mig mere fri rent kreativt, fordi jeg kan slukke for ”hende”, når jeg har fri, forklarer Mikala Bosetti. Ud over, at navnet er hendes eget alter ego, er der også et større perspektiv i LOLA-figuren:

– LOLA er en slags Superwoman, og en side af mig selv, som jeg gerne vil fremhæve, når jeg optræder og skriver sange. Faktisk startede ”Who is Lola?”med at være en sang om en fiktiv karakter. Hende, som alle fyrene vil have. Hende, som er farlig, og spændende. Hende, som ingen kan få, men alle pigerne vil alligevel være som hende, men man kan aldrig komme ind på livet af hende. Så jeg er LOLA, og samtidig er jeg det overhovedet ikke, slutter Mikala Bosetti.

FAKTA

LOLA har udsendt tre singler, senest ”Deeply”. Derudover har de netop sendt EP’en ”Look At Us Now” på gaden. Bandet kan høres sammen med ”Shy Shy Shy” på Richter lørdag 26/10 fra kl.20. Billetter koster 150 kr.