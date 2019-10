Bauhaus-åbning blev et tilløbsstykke OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mange morgenfriske Gladsaxe-borgere var mødt op til åbningen af det nye Bauhaus. Foto: Kaj Bonne

”Det har regnet på mit vindue” gjaldede fra store højtalere klokken lidt over 7 om morgenen. Og mange havde trodset oktobervejret og fulgt den syngende opfordring fra Dodo & The Dodos. De var vågnet i natten for at komme til åbningsdag i Gladsaxes nye Bauhaus.

Af Redaktionen, redigeret