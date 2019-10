Musikforeningen Utzon opfører Spektakelmagerens Mirakler i Bagsværd Kirke lørdag 2. november klokken 15 – for børn og voksne.

Af Redaktionen, redigeret

Fortællingen er bygget op omkring den ungarske klassiske komponist Béla Bartoks folkemusik, og er arrangeret af Mads Hebsgaard Andersen – som er spektakelmageren på slagtøj.

Man får også mulighed for at høre Bagsværd Kirkes orgel, spillet af Jørgen Ellegård Frederiksen, for fuld udblæsning, og Cæcilie Grønkjær Tagmose på klaveret.

Der er gratis adgang.