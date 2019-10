Boghandleren i Bagsværd

Nu om dage er der jo boghandlere som først og fremmest synes at være ekspeditionskontorer for bestsellere, men så er der også dem der er drevet af kærlighed til bøger.

Af Birger Hauptmann

En sådan en finder man i Bagsværd. I tider med både nethandel og digitale bogklubber kan man spørge, hvad man skal med fysiske boghandlere. Men så skulle man unde sig selv en tur ned i Bindeledet. Alle de nye bøger står fint opstillet lige inden for døren, men bevæger du dig længere ind, ser du bøger, hvor anmeldelser er klippet ud og stukket ned mellem siderne; i andre står der en lille seddel med ”Anbefales”, og så ved man at boghandleren er klar til at dele sin begejstring over dem.

Og det er ikke så få bøger, der kommer inden for hans læseradius, og præcis derfor kan han også give dig kvalificerede bud på gaven til Moster Oda eller studenten. Men pas på! For med hans læseiver risikerer man at komme hjem med flere eller andre bøger, end den man nu lige ville indenom for at hente. Og da han samtidig gavmildt har åbnet dørene for antikvariske bøger, kan man nu også gense bøger, man helt havde glemt eksisterede. Et sted hvor litteraturen altså holdes i ånde, og du derfor også selv kan føle dig kulturelt lidt mere levende.