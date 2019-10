Bossen og Judy

Længselsfulde Viveik Kalra som Javed i ”Blinded By The Light”. Foto: SF Studios.

Musikken spiller som altid i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

Efterårsferien er over Bibliografen og programmet vil derfor af helt naturlige årsager være godt fyldt op med børne- og familiefilm som blandt andre Wikke og Rasmussens ”Gooseboy”, ”Den lille afskyelige snemand” og den nye ”Valhalla”.

Det betyder dog ikke, at publikum skal snydes for helt fænomenale musikalske oplevelser, når først Bruce Springsteen-hyldesten ”Blinded By The Light” og senere den biografiske ”Judy” om Judy Garlands sidste tid har premiere.

Førstnævnte foregår i 1987 i Storbritannien, hvor Javed, en britisk teenager med pakistansk baggrund, bruger sin lyrik som flugt fra byens intolerance. En dag rammes han af et lyn fra en klar himmel, da en klassekammerat introducerer ham for musikken af ”The Boss”! Sangene giver Javed mod til at snakke med pigen, han er vild med, hvilket begynder en dannelsesrejse ud over det sædvanlige; en rejse der fører ham helt til det hellige land: Springsteens hjemstavn, New Jersey.

Filmen har premiere i Bibliografen torsdag 17. oktober.

Præcis 50 år efter sanglegendens alt for tidlige død, portrætteres og synges titelrollen på fabelagtig vis af Oscarvinderen Renée Zellweger i ”Judy”. Judy forbereder sine shows i London, og alt kører tilsyneladende på skinner. Men den indre skrøbelighed er ved at slå revner i den pæne facade. ”Judy” foregår, da ikonet er 46 år, men allerede har levet et turbulent liv. Ingen kunne dog vide, at det på tragisk vis ville være forbi om kun få måneder.

”Judy” har premiere i Bibliografen torsdag 24. oktober, men allerede tirsdag 22. oktober kan filmen opleves til en ganske særlig forpremiere med hyggelig musik og bobler i caféen før forestillingen.