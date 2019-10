Budgettet er vedtaget

Der var også tid til en lille hyggelig snak om buslinjer mellem Lone Yalcinkaya (V) og Ole Skrald (A) under 2. behandling af budgettet. Foto: Peter Kenworthy

Alle undtagen Enhedslisten var overordnet set tilfredse og stemte for nyt budget

Af Peter Kenworthy

2. behandlingen af Gladsaxe Kommunes budget for 2020-2023 var på dagsordenen under sidste uges byrådsmøde. Her stemte alle byrådets partier, undtagen Enhedslisten, for det fremlagte budget, der dermed er vedtaget.

I budgetaftalen kan man blandt andet læse, at der bliver sat penge af til at ansætte en stadsarkitekt. Der skal også være øget støtte til kronisk syge borgere, en styrket indsats i aftentimerne på seniorcentrene og flere penge til unge med psykiske udfordringer.

Der skal holdes et temamøde om normeringer i Gladsaxes børnehuse, ligesom der sættes penge af til at købe ejerlejlighederne i ejendommen Frødings Allé 3, med henblik på at forbedre udearealerne på Søborg Skole. Mulighederne for en ny skole, der skal erstatte Skovbrynet Skole, skal desuden afsøges, og der er sat penge af til forskønnelse af Søborg Hovedgade og græssende vilde heste i Høje Gladsaxe-parken.

Desuden skal der, over en tiårig periode, investeres i såkaldt kernevelfærd som nye dagtilbud, læringsmiljøer og flere uddannede inklusionslærere i folkeskolerne, og et nyt sundhedshus på Fremtidsvej. Alt i alt udgør kommunens planlagte anlægsprogram i perioden næsten 3 milliarder kroner.

Et samlet pakke

Borgmester Trine Græse (A) fortalte byrådet, at det er et budget som hun er glad for og stolt over. Også i kraft af at Gladsaxe fortsat er stramt styret af rammer for, hvor meget kommunerne må bruge på service og anlæg.

– Samlet set synes jeg, at vi igangsætter rigtig meget i det kommende budgetår. Det er ændringer, som mange borgere vil kunne mærke på tværs af kommunen. Men alt dette kan jo ikke lade sig gøre, hvis vi ikke hele tiden også har fokus på god og ansvarlig økonomistyring, effektiv opgaveløsning og prioritering, tilføjede borgmesteren.

Og alle partierne, der stemte for budgettet, havde noget at være glade for i budgettet, som de havde sat deres aftryk på, fortalte de.

Kristian Niebuhr (O) fortalte at budgettet skal ses som en samlet pakke, hvor byrådet tager et fælles ansvar – blandt andet med et forsøg med gratis HPV-vaccine til børn i 6. klasse i skoletiden. Han roste samtidig borgmesteren, og de øvrige partier der er med i aftalen, for at være lydhør overfor alles ønsker, og rådhusets ”regnepiger” for god hjælp i budgetprocessen.

Dorthe Wichmand Müller (F) kaldte det et godt og bredt forlig, der øger velfærden, selvom SF gerne havde set at der ikke kom en rammebesparelse på Børne- og Undervisningsområdet.

Astrid Søborg (V) mente, af mange af de ting som Venstre havde kæmpet for var blevet til virkelighed i budgettet – herunder en stadsarkitekt.

Lars Abel (C) talte om klima. Blandt andet om budgetaftalens mål om omstilling af busserne der går gennem Gladsaxe til nulemissionsbusser, samt om hvordan Gladsaxe kan gå forrest når folketinget forhandler om en ny dansk klimalovgivning.

Og Christina Rittig Falkberg (B) mente samlet set at aftalen tager skridt i den rigtige retning. Blandt andet gennem flere penge til inklusion i folkeskolen, og ved at se på normeringer i kommunens daginstitutioner og pædagogernes arbejdsopgaver.

Enhedslisten står, som det eneste parti, udenfor aftalen. Ifølge byrådsmedlem Trine Henriksen fordi Enhedslisten mener at afvejningen mellem forbedringer og forringelser i budgettet tipper til den forkerte side.

Enhedslisten fremsatte 23 ændringsforslag til budgettet, som alle blev nedstemt af de øvrige partier.